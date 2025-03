Chuva em SP: Estado de atenção para alagamentos termina cedo em algumas regiões; saiba como ficam as próximas horas

A tarde desta quarta-feira, dia 12 de março, começou marcada por uma forte chuva em São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, toda a cidade chegou a entrar em estado de atenção para alagamentos.

ANÚNCIO

No entanto, o estado de atenção para alagamentos terminou às 18h05 em algumas regiões. São elas: Zona Sul, Zona Oeste, Marginal Pinheiros, Centro, Zona Leste e Zona Sudeste. A Zona Norte e a Marginal Tietê permanecem em atenção desde às 16h38.

Ainda de acordo com o órgão, áreas de instabilidade que formaram chuva com forte intensidade e atingiram a capital paulista no meio desta tarde perderam força.

Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva leve e fraca na Zona Leste, e moderada com pontos fortes na Zona Norte. No restante da cidade não chove. Já as próximas horas seguem com tempo instável, com chuva até as primeiras horas da noite.

Leia também:

Mulher é presa por maus-tratos após cachorros serem encontrados em situação de emergência sanitária em SP

VÍDEO: Homem é suspeito de atropelar e matar o próprio irmão após briga, no ABC Paulista

ANÚNCIO

E como ficam os próximos dias?

De acordo com o CGE, o tempo segue instável nos próximos dias. Uma nova frente fria avança para o litoral paulista, o que vai provocar queda da temperatura máxima no fim de semana.

A quinta-feira (13) começa com muitas nuvens e tempo abafado. No período da tarde, as pancadas de chuva com até forte intensidade tem potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. Mínima de 19°C e máxima de 28°C.

Já na sexta-feira (14), haverá céu nublado com poucas aberturas de sol pela manhã. À tarde, as pancadas de chuva acontecem com até forte intensidade, mas curta duração.

Os ventos passam a soprar do quadrante sul, o que vai provocar céu encoberto e chuviscos no período da noite. A temperatura oscila entre a mínima de 20°C e a máxima de 27°C.