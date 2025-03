Brasileira de 21 anos morre após cair do 16º andar de um prédio na Colômbia; vizinhos relatam discussão no local

A jovem amazonense Geicimara de Almeida Gomes, de 21 anos, morreu ao cair do 16º andar de um condomínio em Medellín, na Colômbia, na última segunda-feira, dia 10 de março. Segundo testemunhas, ela estava no local com o namorado, sendo que uma discussão ocorreu momentos antes de sua queda. O caso, que foi divulgado nesta quarta-feira (12), segue sob investigação das autoridades.

Conforme informações divulgadas pelo O Globo, a queda aconteceu durante a madrugada, despertando os moradores do condomínio, que acionaram a polícia após constatarem o ocorrido. Geicimara, que estava hospedada no local há alguns dias, caiu de uma altura aproximada de 40 metros, morrendo na hora.

Segundo moradores ouvidos pelas autoridades, a brasileira não estava sozinha no apartamento, onde uma discussão foi ouvida minutos antes de sua queda. No imóvel, policiais e peritos forenses encontraram os documentos pessoais da jovem e de dois homens brasileiros. Um deles seria namorado de Geicimara. O rapaz teria deixado o condomínio em um carro de aplicativo na mesma data da morte da jovem.

Autoridades tentam localizar os brasileiros

De acordo com a publicação, moradores confirmaram que Geicimara estava hospedada no local há alguns dias e que foi vista com outra pessoa no apartamento.

Os relatos sobre uma possível discussão anterior a sua queda chamaram atenção da polícia, que agora busca coletar o depoimento de vizinhos e localizar os brasileiros que deixaram os documentos no quarto da mulher.

A suposta fuga do homem apontado como namorado da jovem também é investigada pelas autoridades locais.