Bolsonaro afirma que sua ausência nas próximas eleições seria uma negação à democracia

Inelegível por oito anos após ser condenado em 2023 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar que será candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. Em fala recente, ele revelou que o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tentará a reeleição.

A fala de Bolsonaro aconteceu durante sua presença no 14º Salão das Motopeças, na zona norte de São Paulo, ao lado de Tarcísio. Ele esteve no local para acompanhar o lançamento de um capacete da marca Bravo Grafeno, da qual Bolsonaro e o filho são sócios.

“Para o ano que vem, nós dois seremos candidatos. Ele vai para reeleição e eu para presidente. Eu não aparecer para candidato é uma negação à democracia”.

Reverter a inelegibilidade

Com a atual condenação, Bolsonaro segue inelegível até o ano de 2030, no entanto, a defesa do ex-presidente segue buscando formas de reverter a situação e permitir sua candidatura nas eleições do próximo ano.

Em fala, Bolsonaro afirmou que segue mantendo as esperanças de conseguir reverter a situação e declarou que sua ausência nas próximas eleições seriam uma negação à democracia.

“É o tempo. Eu tenho esperança. Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo Brasil. Daqui duas semanas, faço 70 anos de idade e quero continuar fazendo isso aí”, afirmou Jair Bolsonaro.

*Informações - CNN Brasil.