Babá desconfia de dores abdominais e na região genital de menina de três anos e pai é preso no interior de SP

Na última segunda-feira, dia 10 de março, um homem, de 29 anos, foi preso por suspeita de estuprar a filha de três anos. O caso aconteceu em Avaré, município do interior do estado de São Paulo. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) começou após a babá da criança, que não teve a identidade divulgada, desconfiar das dores abdominais e na região genital que a menina se queixava.

A mulher então decidiu levar a criança até o posto de saúde do bairro, onde a vítima mencionou novamente as dores, e durante o atendimento médico, o pai da menina compareceu à unidade de forma agressiva.

A atitude do homem chamou a atenção da equipe médica, e a Polícia Militar e o Conselho do Tutelar foram acionados. Segundo a polícia, o Conselho do Tutelar solicitou o afastamento temporário da menina do convívio dos pais. Ela está sob os cuidados da avó paterna.

O depoimento da menina foi colhido na DDM. No relato, ela alegou ter sido vítima de toques libidinosos praticados pelo pai. Testemunhas também foram ouvidas e reforçaram a suspeita de que o crime aconteceu dentro da casa da família.

Babá ameaçada

A babá da menina estava sendo ameaçada, conforme descoberto pela Polícia Civil, possivelmente para que não colaborasse com a investigação. Já o pai da criança, passou a ser hostilizado por moradores, reforçando a gravidade da ocorrência.

A equipe da DDM representou pela prisão temporária do homem e pela busca e apreensão de seus celulares para coleta de novas provas para o inquérito, o que aconteceu no dia seguinte à prisão.

Durante a ação, a mãe do suspeito também entregou voluntariamente seu próprio celular, alegando que nele havia um vídeo relevante para o esclarecimento dos fatos.