Adolescente é vítima de injúria racial após ser chamado de ‘macaquinho’ por homem durante partida de futebol

Na noite da última terça-feira, dia 11 de março, um homem, de 45 anos, foi preso pela polícia por suspeita do crime de injúria racial contra um adolescente de 13 anos. As informações são do portal g1.

O caso aconteceu no bairro Córrego das Pedras, em Nova Era, município no interior de Minas Gerais, localizado a leste da capital do estado. O suspeito teria chamado a vítima de ‘macaquinho’ enquanto jogava futebol com os amigos.

À polícia, a mãe do adolescente, que não teve a identidade divulgada, contou que o filho chegou em casa chorando, dizendo que o vizinho havia o chamado de “macaquinho”.

Ainda de acordo com a mulher, o adolescente estava jogando futebol em uma praça com os amigos, enquanto o suspeito gravava vídeos da partida.

Em determinado momento, o garoto fez um gol e ouviu o homem apontando para ele, o comparando com o animal. A polícia foi acionada e encontrou o suspeito.

O homem tentou justificar o ato racista dizendo que foi uma “brincadeira, nada mais que isso”. Contudo, foi preso pelos militares e a Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante.

