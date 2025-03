VÍDEO: Mulher sequestrada na porta de petshop diz que foi ameaçada de morte o tempo todo: “Foi terrível”

Mulher foi sequestrada por dupla ao sair de petshop no Morumbi, na Zona Sul de SP, e teve que fazer transferências via Pix

Uma mulher de 45 anos passou momentos de terror ao ser sequestrada por dois homens na porta de um petshop no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, na segunda-feira (10). Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que ela foi rendida (veja abaixo). Depois de uma perseguição, a vítima foi libertada e um dos suspeitos acabou morto. Ela detalhou que foi ameaçada de morte o tempo todo e que os criminosos queriam dinheiro.

"Eles rodaram muito comigo, muito comigo. Ele favava pra mim: ‘se você errar a senha, se você mentir qualquer coisa, eu vou te meter bala na cara.’ Me ameaçando o tempo todo com a arma. Passei três horas de terror“, detalhou a vítima, em áudios divulgados pela TV Globo.

O vídeo mostra o momento em que a mulher colocava produtos dentro de um carro no estacionamento da loja Cobasi, por volta das 12h15. Logo, ela foi rendida por dois homens, sendo que um deles estava encapuzado. A dupla agiu com violência e colocou a vítima dentro do veículo em que estava.

Depois disso os bandidos fugiram levando a vítima, enquanto a obrigavam a fazer transferências de valores via Pix e por cartões bancários em uma maquininha.

Uma testemunha que viu o sequestro acionou a Polícia Militar e uma equipe encontrou os bandidos na Rua Pierre Patel, no Jardim Ângela. Houve confronto e um dos criminosos morreu ao ser baleado. O outro suspeito conseguiu fugir e até o momento não foi localizado.

A vítima escapou ilesa, apesar do trauma sofrido. “Quando eles fugiram, só escutei barulho no teto do carro e o vidro do carro estourando e era tiro, era tiro, era tiro. Pessoal, se cuidem, porque eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Foi terrível, foi terrível”, lamentou a mulher.

Investigação

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), durante a perseguição policial “um dos suspeitos, de 28 anos, fez menção de sacar uma arma. A PM interveio”.

Segundo a pasta, o criminoso baleado foi levado ao Hospital do M’Boi Mirim, mas não resistiu. A arma que ele usava era de brinquedo. “A vítima foi libertada e o caso registrado como roubo, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa pelo 47º Distrito Policial (Capão Redondo). A polícia procura o segundo envolvido”, destacou a SSP-SP.

Já a Cobasi lamentou o caso, se solidarizou com a vítima e disse que colabora com as investigações.

“A empresa, em colaboração com a polícia, forneceu subsídios que possibilitaram a rápida atuação para resolução do caso. Trabalharemos para reforçar a segurança em nossas lojas, assim como seguiremos colaborando com a investigação da polícia”.