VÍDEO: homem é preso após espancar mulher dentro de mercado no Centro de SP; imagens são fortes

Homem foi preso ao ser flagrado espancando a esposa dentro de mercado em Campos Elíseos, no Centro de SP

Um homem foi preso em flagrante após espancar a mulher dentro de um mercado em Campos Elíseos, na região central de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor dava socos violentos contra a vítima. Uma amiga dela e um funcionário do estabelecimento tentaram interromper o ato violento, mas também acabaram sendo agredidos.

Veja abaixo o vídeo divulgado pela RecordTV (ATENÇÃO: Imagens fortes):

O caso ocorreu na segunda-feira (10), no mercado localizado na Alameda Barão de Limeira. O vídeo mostra que o homem parecia discutir com a mulher e logo partiu para cima dela, puxando seu cabelo e dando socos.

A vítima caiu no chão, mas mesmo assim as agressões continuaram. A amiga da mulher tentava intervir, assim como um funcionário do estabelecimento, mas o homem passou a agredir a todos.

Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) fazia um patrulhamento pela região e foi acionada. Quando os agentes chegaram, o homem continuava a bater na mulher. Ao avistar a equipe ele tentou fugir, mas acabou sendo preso.

O agressor foi levado para a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu à disposição da Justiça. O nome dele não foi revelado, assim, não foi possível localizar a defesa.

A vítima foi socorrida, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dela.