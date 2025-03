Servidor público confessou e deu detalhes sobre como matou menina que sumiu no carnaval, em MG

Um servidor público de 56 anos, que foi preso suspeito pela morte da menina Yara Karolaine Martins Neves, de 10 anos, em Água Boa, em Minas Gerais, confessou e ainda deu detalhes à polícia sobre como cometeu o crime. Ele já conhecia a vítima, pois já tinha mantido um relacionamento com a mãe dela.

Yara desapareceu no último dia 4 de março, durante o carnaval. Buscas eram realizadas e o corpo dela foi localizado no último sábado (8), enrolado em um lençol branco, perto da Cachoeira Pele de Gato, em São Pedro do Suaçuí, que fica a 55 quilômetros de distância.

O caso era investigado e a polícia analisou imagens de câmeras de segurança que registraram quando o servidor público buscou a criança em casa, em um carro branco, que é da Secretaria de Saúde de Água Boa.

Assim, logo o suspeito foi identificado e acabou preso no último domingo (9). Ao ser ouvido, ele confessou que matou Yara e deu detalhes do crime.

O homem disse que viu a menina ao passar pela Rua Tiradentes e a convidou para ir até a casa dele comer uma pizza. Yara teria entrado no veículo espontaneamente, já que ele era um conhecido, e o suspeito disse que pretendia manter relações sexuais com ela.

No trajeto, que levou cinco minutos, o homem disse que combinou que daria R$ 50 para a menina e ela concordou. Apesar disso, ele negou que a tenha estuprado.

Depois disso, mesmo sem ter cometido nenhum abuso, ele alegou que ficou preocupado ao pensar que a menina contaria tudo à mãe e, por isso, ele a asfixiou. Ao perceber que estava morta, enrolou o corpo no lençol, colocou dentro do carro da prefeitura, e seguiu até a cachoeira, onde descartou em uma vala.

O servidor público segue preso pelo homicídio e a polícia ainda aguarda o resultado dos exames periciais para comprovar se Yara foi ou não estuprada.

Como o nome do homem não foi revelado, não foi possível localizar a defesa dele para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

A Prefeitura de Água Boa decretou luto de três dias pela morte de Yara e disse que colabora com as investigações. ‘’Neste momento de dor, nos solidarizamos com sua família e reforçamos nosso compromisso em apoiar as autoridades para que esse crime seja esclarecido e os responsáveis punidos'‘, escreveu a administração municipal.