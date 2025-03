Saiba quem era a biomédica morta com golpes de canivete por ex que não aceitava rompimento

Miquéias Nunes de Oliveira, de 33 anos, foi morta com golpes de canivete na clínica de estética em que trabalhava, em MG

A biomédica Miquéias Nunes de Oliveira, de 33 anos, foi morta com golpes de canivete na clínica de estética em que trabalhava, na cidade de Ibirité, em Minas Gerais. O autor do crime é o ex-companheiro dela, Renê Teixeira, de 43, que não aceitava o fim do relacionamento. O homem ainda tentou se matar após o crime, mas foi socorrido e segue em um hospital sob escolta policial.

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (10), na clínica de estética localizada na Avenida Boa Esperança, no bairro Várzea. Miquéias, que era mais conhecida como “Kéia”, atendia uma paciente, quando o ex-companheiro chegou e pediu para conversar com ela.

Os dois começaram a discutir e logo o homem partiu para cima da vítima, a ferindo várias vezes com o canivete. Colegas tentaram socorrer a mulher, mas ela não resistiu e morreu.

Depois do crime, Renê usou o mesmo canivete para tentar cometer suicídio. No entanto, os policiais que chegaram ao local o socorreram e levaram a um hospital. Ele sobreviveu e segue sendo mantido sob custódia na unidade de saúde. Quando tiver alta, será levado para a delegacia para prestar depoimento.

O homem confessou a autoria do assassinato aos policiais e, durante revistas feitas na casa dele, foram apreendidas armas de fogo e munições.

O caso segue em investigação na Delegacia de Ibirité, onde agentes fazem diligências para esclarecer a motivação do feminicídio.

A defesa de Renê não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Quem era a vítima?

Miquéias era natural de Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, mas trabalhava na clínica de estética em Ibirité. Ela costumava fazer postagens nas redes sociais sobre os procedimentos que realizava e dava dicas sobre cuidados de beleza.

Em nota postada no Instagram, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Ibirité divulgou uma nota de repúdio ao assassinato e pediu que o caso seja devidamente apurado pelas autoridades.

“A CDL Ibirité, em nome de todos os seus associados, se solidariza com a dor da família e amigos de Keia e reafirma seu compromisso na luta por uma sociedade mais justa e igualitária, onde as mulheres possam viver sem medo e com dignidade”, destacou a entidade.