Mulher é presa em flagrante após esfaquear o companheiro no pescoço enquanto ele dormia no RJ

Na madrugada do último domingo, dia 09 de março, um homem foi esfaqueado no pescoço pela companheira enquanto dormia, em Realengo, bairro localizado na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. A suspeita foi presa em flagrante.

De acordo com informações do g1, a família da vítima, identificada como Rodrigo de Oliveira Medeiros, alegou que a mulher, Tamara Alencar Coelho, cometeu o crime após uma discussão motivada por ciúmes.

Evellyn Sampaio, irmã do rapaz, afirmou que ele chegou a dirigir sozinho até o Hospital Municipal Albert Schweitzer, localizado no mesmo bairro, mas bateu com o veículo antes de receber atendimento médico.

“Ele disse que eles haviam discutido e que foi dormir. Acordou sentindo uma ardência na garganta, quando percebeu o sangue. Ele disse que tentou abrir a porta, e percebeu que Tamara tinha trancado a porta do quarto”, contou Evellyn.

“Meu irmão teve que quebrar e pular a janela de casa para tentar alguma ajuda. Mesmo assim, ele não conseguiu e tentou dirigir sozinho até o hospital”, completou ela.

Rodrigo teve a traqueia cortada e foi submetido a uma cirurgia de emergência. Conforme a Secretaria de Saúde, o estado de saúde dele é estável.

Prisão convertida em preventiva

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi chamada para uma tentativa de homicídio e autuou Tamara em flagrante. Ela foi levada para a 34ª DP (Bangu), mas a investigação está a cargo da 33ª DP (Realengo).

Nesta terça-feira, 11 de março, A Justiça do Rio de Janeiro converteu em preventiva a prisão da mulher. Ela também é investigada por agressão e ameaça de morte contra menores de idade. A polícia investiga denúncias de que ela teria tentado esfaquear e atropelar os amigos da própria filha em 2024.

