Mulher de 64 anos é agredida pelo filho com golpe de enxada na cabeça durante briga familiar

Na última segunda-feira, dia 10 de março, uma mulher, de 64 anos, foi agredida pelo próprio filho com um golpe de enxada na testa durante um desentendimento familiar. O suspeito, de 26 anos, foi preso em flagrante.

O caso aconteceu em Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina, município localizado no oeste do estado de Santa Catarina, na região Sul do Brasil. As informações são do g1.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no bairro João José Gehlen, por volta das 22h, e informou que a agressão ocorreu em meio a uma briga entre o suspeito e o irmão dele, de 22 anos.

Ao ver a polícia, o suspeito tentou fugir, pulando muros de casas vizinhas, mas foi abordado em uma construção. Ele passou por exame de corpo de delito e foi levado para a delegacia.

No boletim de ocorrência, o irmão do suspeito alegou que ele estava bêbado, quebrando as coisas de casa, e acabou golpeando a mãe com a enxada, acertando-a na testa.

Vítima teve lesão leve

A mulher foi encaminhada ao Hospital São Cristóvão para atendimento inicial e, em seguida, transferida para o Hospital Regional de Xanxerê. Após alta, ela foi conduzida para a delegacia nesta terça-feira (11).

De acordo com o documento policial, a mulher teve “uma lesão aparentemente leve na cabeça” e não quis realizar o exame da Polícia Científica. Ela disse que o filho tem problema com bebidas e precisa de tratamento, e não solicitou medida protetiva.

