Homem invade Delegacia da Mulher, ameaça a namorada de morte e é preso em flagrante no RJ

Na noite da última segunda-feira, dia 10 de março, um homem, de 43 anos, invadiu uma Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e ameaçou a namorada de morte.

O caso aconteceu em Nova Iguaçu, município na Baixada Fluminense, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante. As informações são do portal g1.

De acordo com a polícia, o homem, identificado como Jorge Roberto Santos Filho, subiu as escadas da unidade e ameaçou a companheira. “Se você continuar com o processo, vou te matar e chamar os milicianos”, disse ele.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, se escondeu quase embaixo dos bebedores da delegacia. Outras mulheres que estavam na delegacia gritaram e chamaram a atenção dos agentes.

O homem então foi preso em flagrante e responderá também por dano - pois sujou pertences da namorada com mostarda e shoyu - e por injúria e difamação, já que enviou uma mensagem para o patrão da vítima dizendo que ela tinha um caso com o motorista.

Outro crime em 2006

Jorge Roberto foi encaminhado para a mesma Delegacia de Atendimento à Mulher após ser acusado de agredir a então esposa. O caso aconteceu em dezembro de 2006.

A vítima alegou que o homem fazia uso frequente de bebida alcóolica e de entorpecentes, e que era agredida por ele. Ela afirmou ainda que, na boate Rio Sampa, foi perguntar quem era uma mulher com quem Jorge estava conversando e recebeu um soco no ombro.

Momentos depois, ele ainda teria a jogado no chão, segurado seu pescoço e dado socos em sua cabeça. Após 18 anos e 3 meses, o caso ainda permanece em andamento na Deam do município.

