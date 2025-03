Homem de 55 anos tem celular e corrente banhada a ouro roubados enquanto caminhava na rua no interior de SP

Na última segunda-feira, dia 10 de março, um homem, de 55 anos, teve o celular e uma corrente banhada a ouro roubados enquanto fazia uma caminhava, no bairro do Bosque, em Presidente Prudente, município no interior de São Paulo. Até o momento, ninguém foi preso. As informações são do g1.

Conforme o Boletim de Ocorrência divulgado nesta terça-feira (11), a vítima, que não teve o nome revelado, contou à Polícia Civil que estava caminhando na rua quando foi abordada por um desconhecido.

De acordo com o homem, o suspeito então sacou uma arma da cintura e ficou segurando-a, sem apontar para ele, e pediu a corrente dourada, o celular e a chave do carro.

A vítima disse para a polícia que entregou os pertences para o suspeito, que saiu correndo e jogou a chave do veículo próximo a um terreno baldio e continuou correndo. Ainda de acordo com o homem, ele conseguiu encontrar a chave do carro.

À Polícia Civil, ele informou que não ligou para a Polícia Militar, mas foi para casa e depois compareceu ao plantão da Delegacia da Polícia Civil para registrar o ocorrido.

De acordo com o homem, o suspeito aparentava ter 30 anos, vestia calça jeans e camisa cinza desbotada e calçava tênis. Segundo ele, a corrente roubada é de prata, banhada a ouro, com um pingente de São Jorge. Até o momento, o suspeito não foi encontrado.

