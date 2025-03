Fora da política, família Bolsonaro lança o “Capacete do Presidente Jair Bolsonaro”

Conhecido por realizar diversas “motociatas” ao redor do Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou o “garoto propaganda” da empresa que tem em sociedade com o filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a Bravo Grafeno, e está prestes a lançar seu primeiro acessório para motociclistas: o Capacete do Bolsonaro.

De acordo com informações compartilhadas pelo UOL, o acessório será apresentado durante um evento realizado nesta terça-feira, 11 de março. O evento em questão deve contar com a presença do ex-ministro e aliado de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, atual governador do Estado de São Paulo.

No Instagram da marca são compartilhadas imagens e convites para os seguidores conhecerem mais sobre o produto em questão.

Vale lembrar que durante as motociatas realizadas em seu governo, Jair Bolsonaro ficou conhecido por ignorar o uso do capacete ao rodar pelas ruas do país pilotando motocicletas acompanhado por seus apoiadores. Outra prática durante os trajetos era o uso de capacetes fora das especificações mínimas de segurança.

Ainda de acordo com o UOL, as ações realizadas por Bolsonaro acarretaram uma série de débitos por infrações de trânsito e outras condenações.