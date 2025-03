Desabamento de obra que deixou dois operários mortos no litoral de SP segue sob investigação

Um canteiro de obras em um condomínio localizado na Praia Itamambuca, em Ubatuba, Litoral de São Paulo, desabou na tarde da última segunda-feira (10) causando a morte de duas pessoas. De acordo com as informações iniciais sobre o ocorrido, as vítimas trabalhavam no local no momento em que o desabamento aconteceu.

Conforme publicado pelo Metrópoles, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência referente a um acidente na obra. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi deslocada ao local, onde constatou a morte dos dois trabalhadores.

As vítimas são dois homens, sendo um deles de 39 anos, que não tiveram suas identidades divulgadas até o momento.

O caso em questão foi registrado como morte acidental na Delegacia de Ubatuba, que solicitou a realização de uma perícia no local do acidente. As causas do desabamento permanecem desconhecidas até o momento.