Crianças de cinco e três anos são abandonadas pelo pai em rodovia do interior de SP

No último domingo, dia 09 de março, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por suspeita de abandonar os próprios filhos, de cinco e três anos, nas margens da Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, no Jardim Monte Verde, em Itatiba, cidade no interior do estado de São Paulo. As informações são do g1.

Conforme o Boletim de Ocorrência, moradores que passavam pelo local avistaram as crianças e chamaram a polícia. No local, as crianças relataram à equipe que o pai havia os deixado na margem da rodovia e ido embora.

Ainda de acordo com o documento policial, os agentes conseguiram encontrar a avó das crianças e ela entrou em contato com a mãe.

À polícia, a mulher, que também não teve a identidade divulgada, contou que ela e o pai das crianças são separadas e que, aos finais de semana, elas ficam com ele.

Segundo o boletim, a polícia então foi até a casa do suspeito e o localizou nu e alcoolizado. Ele foi levado para delegacia e preso em flagrante por abandono de incapaz. Apesar do susto, as crianças estavam bem e foram entregues para a avó materna.

