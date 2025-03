Criança de 11 anos morre após participar de suposto desafio na internet

Uma criança de 11 anos, identificada como Brenda Sophia Melo de Santana, foi encontrada desacordada pelo pai na tarde do último domingo, dia 09 de março, no Agreste Pernambucano. A menina, que estava deitada em sua cama enrolada em um lençol, segurava um frasco de desodorante aerossol na mão. Brenda chegou a ser socorrida pelo pai, mas chegou sem vida ao hospital.

Conforme informações publicadas pelo Diário de Pernambuco, o pai encontrou Brenda inconsciente e em parada cardiorrespiratória. Ele a levou para o Hospital Municipal Dr. Miguel Arraes, onde os médicos tentaram reanimá-la por aproximadamente 40 minutos, mas não tiveram sucesso.

Possível desafio da internet

De acordo com a equipe médica responsável pelo atendimento, a menina estava com a língua coberta por um material esbranquiçado, indicando uma “possível inalação, por via oral, de desodorante aerossol”, ato relacionado com supostos desafios realizados na internet.

Em fala, o pai de Brenda relatou que a menina não possuía um celular próprio e que nunca desconfiou que ela pudesse participar de um desafio como esse.

O corpo da criança foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru onde passou por perícias e foi liberado em seguida. O caso em questão foi registrado como “morte a esclarecer” pela Polícia Civil, que iniciou uma investigação a respeito das circunstâncias que levaram à morte da criança.