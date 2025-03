Cantor de forró é demitido de banda após prisão por violência doméstica

No último final de semana um dos vocalistas da banda Forró Saborear foi preso sob suspeita de esfaquear a companheira no bairro Itararé, região sudeste de Teresina, no Piauí. Francisco Elson Barbosa entrou para a banda no ano de 2022 ao lado de Sandra Fernandes, mas já teve passagem por outros grupos.

ANÚNCIO

Leia também:

Conforme publicado pelo Metrópoles, Elson foi preso em flagrante na noite do último domingo, 9 de março, mas teve a liberdade provisória concedida pela Justiça na segunda-feira, dia 10. Apesar da liberdade, o cantor foi demitido da banda Forró Saborear.

Em nota publicada nas redes sociais, a banda afirma que discorda com a postura do cantor, motivo pelo qual ele será retirado do quadro da banda.

O que diz a defesa de Elson

Em nota, a defesa do cantor afirma que ele não responde pelo crime de tentativa de feminicídio, mas confirma que Elson foi indiciado pelos crimes de ameaça e lesão corporal.

O escritório Alan Mota Advogados, que representa o cantor, ainda confirmou a audiência de custódia e a liberdade garantida para que Elson aguarde o andamento do caso fora da prisão.