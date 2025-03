Cadê a frente fria? Queda da temperatura vira meme nas redes sociais

As notícias sobre a chegada de uma frente fria nos últimos dias animaram boa parte das pessoas que estão sofrendo com a intensa onda de calor que atinge o estado de São Paulo. Apesar das mudanças no clima serem esperadas apenas para os próximos dias, o assunto já virou meme nas redes sociais e gerou uma série de publicações.

Conforme informações, a frente fria chegou ao Rio Grande do Sul no último final de semana e deve seguir influenciando o tempo em todos os estados da região sudeste do país. Com o avanço, são esperadas pancadas de chuva e aumento da nebulosidade.

Apesar de ter forças para impactar a onda de calor, as alterações na temperatura serão percebidas apenas ao longo dos próximos dias. A partir de quarta-feira os termômetros devem baixar até a máxima de 27º C, com madrugadas mais frescas e mínimas de até 17ºª C.

A internet não perdoa

Enquanto as temperaturas não baixam, alguns internautas que esperam ansiosamente pelo fim da onda de calor e a chegada da frente fria aproveitaram o momento para compartilhar suas opiniões nas redes sociais.

Com a demora para sentir a mudança nos termômetros, o tema acabou rendendo diversos memes e “cobranças” ao clima. Veja algumas publicações: