Após cinco anos do início da pandemia de Covid, internautas relembram o período de isolamento

Dia 11 de março é uma data que entrou para a memória de milhões de pessoas em todo o mundo. Neste mesmo dia em 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarava o início da pandemia de Covid-19. No Brasil, mais de 715 mil brasileiros morreram vítimas da doença, que deixou milhares de pessoas com sequelas e lembranças permanentes do período de isolamento e maior atividade da doença.

Enquanto o mundo passava dos 118 mil infectados e já somava mais de 4,2 mil mortos, o Brasil confirmava os primeiros 52 casos de Covid-19, sendo a primeira morte pela doença no país registrada no dia seguinte, 12 de março, em São Paulo.

Nas redes sociais, internautas buscaram compartilhar suas experiências e memórias do período de isolamento, aproveitando o momento para protestar contra algumas medidas tomadas à época.

Memórias e protestos

Desde as primeiras horas do dia diversas publicações sobre o tema tomaram as redes sociais. Entre memórias pessoais compartilhadas, protestos e homenagens às vítimas e aos profissionais que atuaram na linha de frente do combate ao vírus, diversos internautas compartilharam suas lembranças e opiniões.

“Há 5 anos o mundo parava diante da pandemia de Covid-19. Lockdowns, hospitais lotados e incerteza marcaram uma era. Milhões partiram. Hoje, em memória das vítimas, lembramos as lições de resiliência e a importância da ciência”, publicou um internauta.

Outros, que atuaram diretamente no combate ao vírus, relembraram suas sensações e criticaram as medidas adotadas pelo governo da época: “Hoje faz 5 anos que a OMS decretou o Covid-19 como pandemia. Um dos momentos mais aterrorizantes que já vivi trabalhando na linha de frente. Jair Bolsonaro zombou, riu, debochou das medidas adotadas para salvar a vida dos brasileiros".

Por fim, teve quem também compartilhasse o sentimento que muitos tinham na época: “5 anos da declaração oficial da pandemia de Covid. Eu só lembro da gente falando no trabalho: ‘daqui 2 semanas tá tudo normal e estamos de volta’”.

