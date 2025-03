Saiba quem era a empresária morta dentro de loja no ABC Paulista; vídeo mostra fuga dos suspeitos

Empresária Priscila Amaral Oliveira Rodrigues, de 29 anos, foi morta a tiros dentro da própria loja de roupas, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista

A Polícia Civil investiga a morte da empresária Priscila Amaral Oliveira Rodrigues, de 29 anos, que foi morta a tiros dentro da própria loja de roupas, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Testemunhas relataram que um homem alto e magro, usando capacete, se aproximou da vítima e efetuou pelo menos três disparos. Um vídeo mostra o momento em que o suspeito e seu comparsa fugiram (veja abaixo).

O crime ocorreu na última sexta-feira (7) na Rua Agostinho Campi, no bairro Planalto. A empresária chegou a ser socorrida e foi levada ao Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, mas não resistiu aos ferimentos.

Após efetuar os disparos, o suspeito pegou uma motocicleta e deixou o local. Ele abandonou o veículo nas proximidades, quando um Fiat Mobi se aproximou e logo é possível ver dois homens usando capacete entrando no veículo e indo embora.

A polícia analisa as imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. A motivação do crime também ainda é um mistério.

Por enquanto, a polícia descobriu que a motocicleta abandonada por um dos suspeitos passou por um radar em Santos, no litoral paulista, no último dia 26 de fevereiro, enquanto seguia ao lado do Fiat Mobi.

Familiares da vítima relataram que Priscila tinha terminado um casamento recentemente e já estava em outra relação. O novo companheiro, inclusive, estava com ela na loja no momento do crime. O homem prestou depoimento à polícia e entregou dois celulares para perícia.

O caso segue em investigação no setor de homicídios de São Bernardo do Campo.

Quem era a empresária?

Priscila tinha dois filhos, de 4 e 11 anos, e inaugurou a loja de roupas em abril de 2023. Em entrevista ao G1, uma prima dela disse que ela estava fazendo o fechamento do caixa no momento em que foi assassinada.

“Priscila era de sorriso fácil, empoderava outras mulheres. Ela trabalhava dobrado para manter as contas em dia, estava vivendo muito, aproveitando a vida. Nós só queremos justiça e entender o motivo e quem fez isso com ela”, disse Natália dos Santos Rodrigues Cruz.

O corpo da empresária foi velado no sábado (8), Dia Internacional da Mulher, e enterrado no Cemitério Bairro dos Casas, em São Bernardo do Campo, no domingo (9).