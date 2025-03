Queda de avião em aldeia indígena: saiba quem são o piloto que morreu e o aluno de voo que ficou ferido

Piloto Matheus Henrique Gomes de Toledo, de 25 anos, morreu em queda de avião de pequeno porte no litoral de SP; aluno de voo Rodrigo do Nascimento Silva, de 22, sobreviveu e segue internado

A queda de um avião de pequeno porte na área da aldeia indígena Awa Porangawa Dju, em Peruíbe, no litoral de São Paulo, resultou na morte do piloto Matheus Henrique Gomes de Toledo, de 25 anos. Ele dava aulas de voo ao aluno Rodrigo do Nascimento Silva, de 22, que sobreviveu ao acidente e está internado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a aeronave rodopiou no ar e caiu (veja abaixo).

O acidente aéreo ocorreu na tarde de domingo (9) na Rua Mogi das Cruzes, que fica bem próximo da divisa com a cidade de Itanhaém, também no litoral paulista.

Apesar de ter caído na aldeia, nenhum indígena ficou ferido. Porém, segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), as árvores que protegiam as moradias foram derrubadas, deixando a área exposta.

O socorro foi acionado e o piloto já foi encontrado morto. O aluno de voo, que cursa Aviação Civil na Universidade Anhembi Morumbi, foi socorrido e levado ao Hospital Regional Jorge Rossmann, em Itanhaém. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele segue internado em estado estável.

Conforme a Rede VOA, concessionária que administra o Aeroporto de Itanhaém, Matheus realizava um voo de instrução, sendo que decolou às 17h16 de domingo. Ele emitiu um alerta às 17h42. A aeronave que eles estavam se trata de um Cessna Aircraft 150J, matrícula PT-AKY, operada pelo Aeroclube de Itanhaém.

Em nota divulgada nas redes sociais, a entidade manifestou “profundo pesar pelo falecimento de nosso instrutor de voo e amigo Matheus Gomes”.

“Neste momento de tristeza e dor, enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos. Perdemos não somente um excelente profissional, mas também um ótimo amigo que deixa um grande legado de uma personalidade brilhante. Que Deus o receba de braços abertos. Descanse em paz, nosso querido ‘Matheuzão’”, destacou o Aeroclube.

Investigação

Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em São Paulo (SP), foram acionados para apurar o caso.

Nesta etapa inicial, segundo a FAB, são aplicadas “técnicas específicas por profissionais qualificados e credenciados, responsáveis pela coleta e confirmação de dados, preservação dos elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, e pelo levantamento de outras informações necessárias à investigação”.

A Polícia Civil também instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente aéreo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como abuso na prática da aviação pela Delegacia de Peruíbe.