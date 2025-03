Procon-SP vai instalar postos de atendimento no Metrô e CPTM

Nesta semana, para comemorar o Dia Internacional do Consumidor, o Procon-SP, em parceria com a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), vão instalar postos de atendimento para a população nas estações Corinthians-Itaquera, Tamanduateí (CPTM), Tatuapé e no Terminal Metropolitano Jabaquara, da EMTU.

De acordo com o Procon-SP, os postos farão orientação de consumidores sobre seus direitos e receber reclamações nos dias 10, 11, 12, 13 e 14.

Nestes dias, os especialistas estarão à disposição dos passageiros para prestar assistência aos consumidores, ouvir queixar e indicar o melhor caminho para resolver questões jurídicas e sobre má prestação de serviço na compra de produto ou serviço.

Serviço

Postos de atendimento aos consumidores

De segunda a sexta-feira (10/03 a 14/03)

Locais:

CPTM: Corinthians-Itaquera (Linha 11-Coral) e Tamanduateí (Linha 10-Turquesa)

EMTU: Terminal Metropolitano Jabaquara

Metrô: Tatuapé (Linha 3-Vermelha)