Presa sob suspeita de drogar bebê está no sexto mês de gestação e chegou a ser agredida na prisão

Uma babá de 28 anos foi presa sob suspeita de drogar uma bebê com medicamentos controlados e drogas ilícitas em Sumaré, no interior de São Paulo. Agora, dias após sua prisão, o advogado tenta reverter a decisão da justiça visto que ela está grávida de seis meses e vem sofrendo diversas ameaças e agressões na cadeia.

ANÚNCIO

Leia também:

Conforme reportagem publicada pelo G1, o caso em questão é investigado como tentativa de homicídio pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré. A criança chegou a passar cinco dias internada e teve exames com resultado positivo para presença de cocaína, lidocaína e clonazepam.

Em fala, Raphael Rodrigues dos Santos, advogado da babá, afirma que tenta reverter a prisão temporária da jovem, visto que além de estar grávida ela possui dois filhos pequenos de 2 e 7 anos.

Ameaças e agressões

Segundo Raphael, no dia do ocorrido a mulher cuidava dos três filhos menores de idade do casal. Ela permaneceu cuidando das crianças e as entregou aos pais sendo que todos “estavam bem” no momento em que voltaram para casa.

“No mesmo dia dos fatos ela foi agredida e arrastada pelo genitor da vítima até o hospital em que a menor se encontrava internada”, e desde então “vem sofrendo ameaças, sendo perseguida e sofrendo atos covardes”, em decorrência do ocorrido.

Uso de remédios controlados

ANÚNCIO

Ainda segundo o advogado, a babá faz uso de medicamentos ansiolíticos para dormir, mas na noite em que estava cuidado das crianças não utilizou os medicamentos em questão. A mulher também se prontificou a fazer o teste toxicológico uma vez que nega utilizar drogas como a encontrada no exame do bebê.

Em áudio, enviado à mãe da criança, a babá afirmou não ter notado qualquer irregularidade no comportamento da criança ou dado qualquer coisa além da mamadeira para a menina.

Segundo a mãe da criança, a babá era considerada sua amiga e chegou a morar na casa da família em um momento de necessidade. Após o caso, a mulher precisou deixar o bairro em que morava e passou a morar com a mãe, até ser presa na última sexta-feira (7).