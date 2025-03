PM reformado que atirou e matou jovem em estação do Metrô é liberado de presídio; relembre o caso

O policial militar reformado Enéas José da Silva, de 57 anos, teve a prisão preventiva revogada pela Justiça e deixou o Presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte de São Paulo. Ele tinha sido preso pela morte do estudante Eduardo Rodrigues Machado, de 20 anos, ocorrida na Estação Vila Matilde, na Linha 3-Vermelha, na Zona Leste da Capital, e agora vai responder em liberdade.

A revogação da prisão ocorreu na última sexta-feira (7) após uma decisão da juíza Isadora Moro, da 5ª Vara do Júri Criminal da Barra Funda. Ela acatou um parecer feito pelo promotor Rogério Leão Zagallo, que, apesar de ter denunciado o ex-PM homicídio por motivo fútil, destacou não ver motivos para a manutenção da prisão.

“Não há indicação de que, se posto em liberdade, voltará a delinquir. De outra banda, a principal testemunha presencial também é agente de segurança pública e, portanto, não se amedrontará com a colocação do acusado em liberdade”, justificou Zagallo.

Assim, a juíza revogou a prisão, mas impôs medidas cautelares, como a suspensão do porte de armas de Enéas. Além disso, ele foi proibido de se ausentar da cidade e deverá permanecer em casa todos os dias entre 22h e 6h. Por fim, o ex-PM não poderá entrar em contato com as testemunhas do crime.

A defesa do ex-sargento não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Relembre o caso

O circuito interno de segurança do Metrô registrou o momento de uma briga entre o estudante e o ex-PM, no último dia 21 de fevereiro (assista abaixo).

Testemunhas contaram que o estudante e o ex-sargento começaram a discutir dentro do vagão de um trem e depois, quando desembarcaram, entraram em luta corporal na plataforma da estação. O vídeo mostra os dois trocando chutes e socos.

Depois da cena, o ex-policial militar atirou contra Eduardo, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Na época, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que Enéas foi preso em flagrante logo após o ocorrido e indiciado pelo homicídio. Ele foi levado ao Presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte de São Paulo, mas agora foi solto.