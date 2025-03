PM aposentado que matou jovem no Metrô de SP tem prisão revogada pela Justiça

Enéas José da Silva, de 57 anos, teve a prisão revogada pela Justiça após matar um jovem no Metrô de São Paulo, segundo o g1. O estudante Eduardo Machado, de 20 anos, foi morto a tiros na escada rolante da estação Vila Matilde pelo PM aposentado, em 21 de fevereiro.

A juíza Isadora Botti Beraldo Moro, da 5ª Vara do Júri de São Paulo, atendeu a uma solicitação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) com medias cautelares sendo implementadas no lugar da prisão preventiva. Após a decisão, o PM aposentado terá que comparecer a cada ois meses em juízo para justificar suas atividades, além a impossibilidade de ficar fora a cidade por mais de oito dias sem autorização da Justiça. O acusado também perdeu o porte de arma e deve permanecer em casa das 22h às 6h.

O crime

Um policial militar aposentado, de 57 anos, foi preso em flagrante por homicídio após matar um homem de 20 anos na estação Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, na noite de uma quinta-feira, em 21 de fevereiro.

Segundo a Polícia Militar, a confusão começou com uma briga entre dois passageiros. A vítima foi baleada, recebeu os primeiros socorros no local, mas não resistiu.

O ex-policial foi preso no local e passou por audiência de custódia no Presídio Militar Romão Gomes.