Não está preso: enteada denuncia padrasto por abuso sexual ao entregar bilhete para a mãe

Uma investigação delicada se iniciou em Uberaba, no Triângulo Mineiro, durante este fim de semana. No caso, um homem de 44 anos é investigado como suspeito de abusar sexualmente da própria enteada de 10 anos em Uberaba.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias O Tempo, a Polícia Militar foi chamada à residência da família na noite de sábado, 8 de março, mas o suspeito não foi detido, pois não havia flagrante no momento da abordagem.

A denúncia surgiu quando a menina entregou à mãe um bilhete escrito à mão, relatando que estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto desde o início de 2023.

Em estado emocional fragilizado, a criança revelou que o último incidente ocorreu antes do Natal do ano passado. A mãe afirmou que a filha sempre manteve uma boa relação com o padrasto e nunca notou comportamentos que levantassem suspeitas da violência.

Durante o depoimento à polícia, a menina descreveu diversas situações de coerção. Ela retou que o padrasto a forçava a tocar suas partes íntimas e que ele a lambia e beijava. Ela declarou que decidiu escrever a carta para a sua mãe depois “que ficou sabendo que a situação é errada”.

Em sua defesa, o suspeito alegou que sempre teve um bom relacionamento com a companheira e a enteada, negando o abuso. Ele expressou surpresa com as acusações e com os ânimos alterados, foi para a casa de familiares.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e encaminhou o bilhete como parte da investigação. A mãe recebeu orientações sobre como proceder, incluindo a possibilidade de solicitar medidas protetivas e acompanhamento psicológico para a filha. O caso segue sob investigação.