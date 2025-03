Michelle Bolsonaro revela que a diferença de idade entre ela e o marido causou problemas com um dos enteados

Durante uma entrevista a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, revelou os motivos pelos quais não tem um bom relacionamento com seu enteado, Carlos Bolsonaro. Segundo ela, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem problemas por conta da diferença de idade entre ela e o marido.

Em fala ao jornalista Alexandre Garcia, compartilhada pelo Metrópoles, Michelle conta que perdoou o enteado, mas ainda assim prefere não conviver com ele para “evitar problemas familiares”.

Segundo a ex-primeira-dama, Carlos Bolsonaro não teria gostado do fato de que ela e o marido possuem uma diferença de idade de 27 anos, o que causou estranhamentos. Por conta disso, ela optou por não conviver com o enteado, mas também não proíbe o marido de ter um relacionamento com o filho.

“Ele tem uma questão por eu ser mais nova, 27 anos mais nova. Acho que ele não gostou muito. Não proíbo meu marido de ter um relacionamento com ele, jamais, mas eu não consigo”, afirma Michelle.

Bolsonaro citou problemas de ciúme

A fala de Michelle condiz com a revelação feita por Bolsonaro durante uma entrevista a Léo Dias. Na ocasião, o ex-presidente revelou que a esposa tem uma relação conturbada com Carlos por “conta de um problema lá atrás”.

Na época, ele citou o gênio da ex-primeira-dama. “Tem um filho meu que não fala com ela, o Carlos. Tem um problema lá atrás. A Michelle tem seu gênio, talvez, algum problema de ciúmes, mas não sei”.