Menina desaparecida é encontrada morta em cidade vizinha, em Minas Gerais

Uma menina de 10 anos desaparecida desde a última terça-feira na cidade de Água Boa, em Minas gerais, foi encontrada morta pela polícia no último sábado, de acordo com notícia do G1.

Duas mulheres que pescavam em uma cachoeira na área rural viram algo embrulhado em um pano e chamou a atenção deles o cheiro forte que exalava no local. A polícia foi acionada e confirmou tratar-se de Yara Karolaoine, de 10 anos, que havia sumido há poucos dias. Se corpo estava enrolado em um lençol em adiantado estado de decomposição.

Segundo testemunhas, a última vez que a menina foi vista estava entrando em um carro branco de um desconhecido, no feriado de Carnaval. Seu corpo foi encontrado a 70 km da cidade onde morava.

A Polícia acionou as câmeras de segurança da cidade na tentativa de identificar o carro, mas nenhuma imagem coletada naquela noite ajudou nas investigações. Uma denúncia anônima informou que a garota havia sido vista tomando sorvete na cidade vizinha, mas ninguém no local confirmou ter visto a garota.

O local da denúncia fica exatamente no meio do caminho entre a cidade onde a criança vivia e onde seu corpo foi encontrado, a cerca de 70 km.

Os investigadores ainda aguardam a perícia para determinar a causa da morte.