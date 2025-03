Jovem de 20 anos é agredida e ameaçada de morte pelo próprio companheiro em RR

No último domingo, dia 09 de março, uma jovem, de 20 anos, foi agredida e ameaçada de morte pelo próprio companheiro, no bairro Cinturão, em Boa Vista, capital do estado de Roraima, Região Norte do país. O suspeito, de 21 anos, foi preso.

ANÚNCIO

De acordo com informações do portal g1, a vítima contou à Polícia Militar (PM) que vivia junto com o suspeito há um ano e que, na noite de sábado (8), foi agredida por ele.

Com medo, a jovem saiu de casa e buscou ajuda na residência de um irmão. Ainda de acordo com a vítima, na manhã seguinte, ela recebeu diversas mensagem do companheiro, onde ele a ameaçava de morte e a xingava. Além disso, segundo ela, o agressor ainda queimou suas roupas.

A PM então foi acionada e, ao chegar no local onde a jovem e o suspeito moravam, ainda havia cheiro forte de fumaça e de queimada. O infrator não estava no imóvel.

O rapaz foi preso na casa da mãe, que morava na esquina. Segundo a polícia, ele tentou resistir à abordagem. O agressor foi encaminhado para o plantão da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

O crime foi registrado como lesão corporal dolosa e dano, os dois no contexto de violência doméstica contra mulher.

Leia também:

ANÚNCIO

Presa sob suspeita de drogar bebê está no sexto mês de gestação e chegou a ser agredida na prisão

Fuga de jovem leva polícia à mãe de santo que abusava de adolescentes em seu terreiro

Cadeirante de 95 anos morre após ser atropelada por motociclista alcoolizado e sem habilitação em SP

Caso Vitória: peritos divulgam detalhes e ressaltam requintes de crueldade na morte da jovem