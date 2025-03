Incêndio em abrigo mata quatro e fere 9 no interior de SP; suspeito por fogo criminoso foi preso

Incêndio em abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade matou quatro, em São José dos Campos, no interior de SP

Um incêndio em um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade terminou com quatro mortos e ao menos nove feridos em São José dos Campos, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, há indícios de que o fogo foi criminoso e um suspeito foi preso.

O fogo no abrigo, localizado na Rua Sebastião Hummel, no Centro da cidade, começou por volta de 00h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, 22 pessoas estavam no local, sendo que seis delas acamadas, sem a possibilidade de locomoção.

As quatro vítimas fatais já foram encontradas carbonizadas, enquanto os nove feridos foram socorridos e levados ao pronto-socorro do município. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

“Por volta 00h30 o Corpo de Bombeiros foi acionado para incêndio em abrigo de pessoas em situação de vulnerabilidade na Rua Sebastião Hummel, Centro, São José dos Campos. No local havia 22 pessoas, sendo seis delas acamadas e sem possibilidade de locomoção, que foram retiradas pelos bombeiros (algumas pelas janelas da edificação) durante o incêndio. Foram socorridas ao PS 9 vítimas, e 4 foram encontradas carbonizadas”, destacaram os bombeiros.

Incêndio em abrigo matou 4 e feriu ao menos 9 pessoas, em São José dos Campos, no interior de SP (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Oito viaturas da corporação e 16 homens foram enviados para o combate ao incêndio, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

Conforme a PM, um homem foi visto saindo do local às pressas, logo após o início das chamas. Ele foi localizado e preso suspeito de ter provocado o fogo. O nome dele não foi revelado.

Em entrevista à página “Lifeinforma”, o coronel da PM Alain Kalczuk explicou como as chamas foram iniciadas.

“Um criminoso colocou fogo em um sofá, que estava na frente de um brechó, que faz parte desse asilo, e as chamas se alastraram. Das 22 pessoas que lá estavam, quatro foram a óbito. A Polícia Militar fez a visualização das imagens de câmeras de segurança e conseguiu identificar e efetuar a prisão dessa criminoso, o qual estava entorpecido, já tinha várias passagens criminais e foi apresentado à Central de Flagrantes, onde a prisão foi efetuada por incêndio criminoso, homicídio tentado e homicídio doloso”, detalhou.