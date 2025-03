Homem de 33 anos invade a casa da ex-mulher e a esfaqueia diversas vezes no peito em SP; vítima está em estado grave

No último sábado, 08 de março, Dia Internacional da Mulher, uma mulher, de 34 anos, foi esfaqueada diversas vezes pelo ex-marido após ter a casa invadida por ele.

ANÚNCIO

O caso aconteceu em Ouroeste, pequeno município do estado de São Paulo. A vítima, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferida. As informações são do portal g1.

O suspeito, identificado como Valdir dos Santos, de 33 anos, invadiu a casa onde morava com a ex-companheira e a esfaqueou várias vezes no peito. Em seguida, ele deu uma facada no próprio peito.

Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o hospital na cidade. De lá, a mulher foi transferida para o Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto (SP) e segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.

Já o homem, estava internado na Santa Casa de Fernandópolis (SP), mas não resistiu ao ferimento e morreu no último domingo (9). O corpo de Valdir foi enterrado em Ouroeste, no próprio domingo. Os dois tem juntos uma filha de dez anos. A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio.

Leia também:

Caso Vitória: suspeito gravou várias vezes o trajeto feito por garota antes do sumiço, diz polícia

ANÚNCIO

Corpo encontrado em avenida da Zona Norte de São Paulo tinha diversas marcas de agressão

Bebê oferecido por mãe em troca de álcool e drogas tinha diversos sinais de maus-tratos

Saiba quem era a empresária morta dentro de loja no ABC Paulista; vídeo mostra fuga dos suspeitos

Oficial de justiça é agredida por PM no Dia Internacional da Mulher; agente foi preso