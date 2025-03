Gatinha resgatada de apartamento em chamas foi salva graças a ação rápida de uma bombeira

A ação rápida da profissional fez toda a diferença no resgate e salvamento do animal.

A ação rápida de uma bombeira mudou os rumos de um caso trágico na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Na manhã desta segunda-feira, 10 de março, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio em um prédio localizado no Jardim Europa e atuou no resgate de uma gatinha que ficou presa dentro do imóvel. Enquanto os tutores e a equipe achavam que o animal estava sem vida, uma bombeira conseguiu salvá-la.

De acordo com informações publicadas pelo G1, as chamas que atingiram um apartamento residencial foram rapidamente controladas pelos bombeiros, mas o imóvel foi completamente tomado por uma intensa fumaça.

O morador conseguiu deixar o prédio com três de seus animais, um cachorro e dois gatos, mas acabou deixando para trás uma terceira gatinha, que ficou atrás da cama de um dos quartos. O animal foi encontrado pela bombeira militar Aline Ferreira, que também é médica veterinária e ajudou a salvar a vida da gata.

Atitude da bombeira fez a diferença

Segundo a publicação, o resgate ao animal começou após a confirmação de que não existiam vítimas humanas. Enquanto os demais animais eram encaminhados para uma clínica veterinária, a equipe entrou no imóvel e localizou a gatinha debilitada e escondida atrás de uma cama.

Inicialmente, os bombeiros acharam que ela estava morta, mas conseguiram retirá-la do local. Como a equipe não estava com os equipamentos necessários para tal tipo de resgate, a bombeira e veterinária precisou improvisar.

“A gente colocou no oxigênio com a máscara infantil, né? A de neonatal. Ela estava respirando muito mal, fizemos oxigenoterapia, ventilação forçada para ventilar o pulmão dela e a levamos na mesma clínica veterinária que o dono levou os outros gatos”, explica. — Aline Ferreira, bombeira responsável pelo resgate do animal.

A gata, que tem entre 3 e 6 anos, está se recuperando e seu estado clínico é considerado estável. Segundo a corporação, a experiência da bombeira com os cuidados veterinários impactou diretamente no desfecho do caso.