Fuga de jovem leva polícia à mãe de santo que abusava de adolescentes em seu terreiro

A mãe de santo Hayra Vitória Pereira Nunes, de 22 anos, foi presa pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após denúncias de abuso e violência contra adolescentes e mulheres. Para chegar até a mulher, a equipe contou com a denúncia de uma adolescente de 17 anos que conseguiu fugir após viver momentos de terror no terreiro mantido por Hayra, no Gama.

Em publicação realizada pela coluna Mirelle Pinheiro, do Metrópoles, foram revelados os detalhes sobre a prisão da mãe de santo e os horrores cometidos dentro de sua casa. Segundo relatos, Hayra cometia atos de extrema violência física e psicológica, além de submeter as vítimas a exploração sexual.

Falando diretamente à coluna, uma adolescente relatou que sofreu diversos castigos físicos ordenados pela suposta mãe de santo, o que incluiu diversas queimaduras nas mãos e língua. A jovem, de 17 anos, conseguiu fugir do local e denunciar os abusos sofridos.

As vítimas eram exploradas sexualmente

Além da adolescente, outra mulher que vivia no espaço do terreiro relatou ter medo de Hayra e contou ter sido agredida com pedaços de pau. Ela também revelou que sua família chegou a ser ameaçada pela mãe de santo.

No local onde ficava o terreiro a polícia localizou evidências de que a mãe de santo explorava sexualmente das duas vítimas. Elas eram forçadas a realizar programas sexuais cujo valor recebido era destinado à Hayra. A prática foi comprovada após a obtenção de extratos financeiros.

Hayra e outras duas pessoas são investigadas pelos crimes, visto que existem indícios de uma associação criminosa no local.