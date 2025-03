Frente fria chega nesta segunda-feira à região Sudeste trazendo chuva e diminuindo o calor

O forte calor que tem assolado o estado de São Paulo nas últimas semanas tem prazo para acabar. Uma frente fria ingressou pelo Rio Grande do Sul durante o final de semana e deve mudar o tempo em todos os estados da região sudeste, trazendo de volta as pancadas de chuva e o aumento da nebulosidade.

De acordo com a Climatempo, a frente fria já avança pelo litoral de São Paulo nesta segunda-feira e na terça deve atingir a costa do Rio de Janeiro e além de baixar a temperatura trará muita umidade.

Em fevereiro, São Paulo recebeu chuva acima da média, mas desde o início de março a Capital enfrenta um período bastante quente e seco. Essa nova frente, acreditam os meteorologistas, terá força para romper o bloqueio atmosférico que vem provocando essa onda de calor.

Já nesta segunda-feira, a Climatempo alerta para os riscos de temporais no estado de São Paulo, principalmente no Vale do Ribeira e no litoral sul do estado.

Nestes primeiros dias da semana a temperatura máxima ainda deve ficar na casa dos 30º C na Capital e Grande São Paulo, mas a partir de quarta-feira os termômetros começam a baixar e estabilizar na máxima de 27º C, com madrugadas mais frescas e mínimas de até 17ºª C.

ALERTA

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo alerta para chuvas de moderada a forte intensidade na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, com ventos de até 40 km/h e potencial para formação de alagamentos e queda de árvores na Capital.