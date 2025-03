É verdade que o pai de Vitória Regina foi incluído na lista de suspeitos pelo crime? Entenda

Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, foi vista pela última vez no dia 26 de fevereiro, em Cajamar, na Grande SP

Notícias de que Carlos Alberto de Souza, pai da jovem Vitória Regina de Sousa, havia sido incluído na lista de suspeitos pela morte da adolescente circularam nas redes sociais ao longo da tarde desta segunda-feira, 10 de março. A informação em questão procede, e foi confirmada durante uma coletiva de imprensa realizada pela equipe de investigação na tarde de hoje (10). Na mesma ocasião, a equipe reforçou que ele já foi retirado da lista de suspeitos.

Apesar de ser citado entre os suspeitos pela morte da jovem, que teve seu corpo localizado com sinais de violência em Cajamar (SP), Carlos foi rapidamente retirado da lista de suspeitos. Segundo a equipe de investigação, ele teria apresentado um “comportamento estranho” após saber da morte da filha.

Em fala à CNN Brasil o advogado de defesa de Carlos Alberto, Fábio Costa, informou que a decisão da equipe foi “absurda” e baseada no fato de que o pai teria omitido o detalhe de que ligou diversas vezes para o celular da filha no dia do desaparecimento.

Prisão de um dos suspeitos

Na tarde do último sábado, dia 08 de março, um dos suspeitos pela morte da adolescente foi preso em Cajamar. Maicol Antônio Sales dos Santos, de 27 anos, seria dono do Corolla que perseguiu a jovem minutos antes de seu desaparecimento.

Além dele, o ex-namorado da adolescente e um terceiro suspeito são investigados pela polícia por um possível envolvimento no caso. Até o momento, informações complementares sobre o caso não foram divulgadas.