Corpo encontrado em avenida da Zona Norte de São Paulo tinha diversas marcas de agressão

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou que o corpo de uma mulher foi localizado por policiais na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, durante a madrugada desta segunda-feira, dia 10 de março. Conforme a pasta, a vítima possuía diversos sinais de violência.

Conforme as informações encaminhadas ao Metro World News pela SSP, uma equipe foi direcionada ao local depois que a mulher foi encontrada caída durante a madrugada. A avenida onde o corpo foi localizado é uma das mais movimentadas do bairro Cachoeirinha, na Zona Norte da cidade.

Segundo a SSP, a vítima ainda não foi identificada. Por este motivo, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, com ocorrência apresentada no 72° DP (Vila Penteado) e apoio do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).