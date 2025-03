Caso Vitória: peritos divulgam detalhes e ressaltam requintes de crueldade na morte da jovem

Peritos da Superintendência da Polícia Técnico Científica (SPTC) do estado de São Paulo divulgaram uma série de detalhes sobre os ferimentos que levaram à morte da adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. O caso segue sob investigação das autoridades.

ANÚNCIO

Leia também:

Segundo as informações divulgadas a jovem, que desapareceu no dia 26 de fevereiro após sair do trabalho em um Shopping de Cajamar (SP), foi ferida com ao menos três facadas e seu corpo carregava sinais diversos de tortura.

Os cortes foram identificados na região do tórax, rosto e pescoço. Além disso, o corpo da adolescente estava completamente sem roupas e com os cabelos raspados. As condições do corpo da jovem fazem com que as autoridades trabalhem com a hipótese de que o crime tenha motivação por ciúmes ou vingança.

Suspeito foi preso

Até o momento, a polícia busca esclarecer o envolvimento de três possíveis suspeitos. Entre eles, Maicol Antônio Sales dos Santos foi preso, visto que duas, das 16 testemunhas, afirmaram que ele tem envolvimento com o caso.

A primeira testemunha revela ter visto o carro do suspeito próximo de onde Vitória desapareceu, enquanto a segunda afirma ter notado a movimentação de pessoas em frente à casa do homem na madrugada do dia 27 de fevereiro. A casa dele fica a aproximadamente 5km de onde o corpo da jovem foi localizado.

Outro suspeito é ex-namorado de Vitória, que teria mentido para a polícia ao dizer que não tinha contato com a adolescente há quatro meses sendo que falou com ela na noite de seu desaparecimento. O terceiro suspeito teve seu celular apreendido uma vez que as autoridades receberam informações sobre uma possível filmagem do caminho entre o ponto de ônibus utilizado por Vitória e sua casa.

*Informações: G1.