Cadeirante de 95 anos morre após ser atropelada por motociclista alcoolizado e sem habilitação em SP

Um motociclista alcoolizado e sem carteira de habilitação foi preso em flagrante na noite do último sábado (8), ao atropelar e matar uma cadeirante de 95 anos em Franca, no interior de São Paulo, segundo o Metrópoles. No registro capturado pela câmera de segurança, a vítima é empurrada na cadeira de rodas pela filha, próxima ao meio-fio. Em seguida, a mulher é atropelada pelo piloto da moto durante a perda de controle na pista.

A idosa foi resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste domingo (9). Após a batida, a mulher foi arremessada no ar e sofreu fraturas nas pernas. Depois do socorro prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), chegou em estado grave na Santa Casa de Franca.

Após solicitação para teste do bafômetro, o responsável pelo atropelamento se recusou e foi preso em flagrante. O Boletim de Ocorrência revelou sinais de embriaguez por parte do motociclista, de 23 anos, além de não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O rapaz ainda culpou a vítima por ter atravessado “na frente dele”.

O episódio foi registrado na Delegacia Seccional de Franca como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por pilotar sem permissão ou habilitação e comunicação de óbito, conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). A motocicleta foi apreendida e o jovem foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

