Após desentendimento, mulher trans mata homem com golpe de faca no pescoço e é presa em flagrante

No último domingo, dia 09 de março, uma mulher trans, de 42 anos, foi presa após matar um homem com um golpe de faca no pescoço. O caso aconteceu em Santo Expedito, município do estado de São Paulo. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Civil, o homem, de 58 anos, procurou a mulher para um programa sexual em sua casa. Ainda de acordo com os agentes, em determinado momento, ambos tiveram um desentendimento e a envolvida então golpeou a vítima com uma faca em seu pescoço.

O homem correu para a rua sem roupas e caiu ao chão. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional (HR) em Presidente Prudente (SP) com parada cardiorrespiratória, e não resistiu aos ferimentos. Um médico de plantão constatou a morte.

Segundo a Polícia Civil, os vizinhos chamaram a Polícia Militar (PM) após ouvirem gritos vindos da residência. A suspeita foi abordada antes de deixar o local.

Faca do crime encontrada

Os agentes da PM encontraram uma faca com sangue parcialmente lavada, na pia do banheiro, durante buscas pela residência. Além disso, o documento de identidade do homem, que estava no quarto, também foi encontrado.

Conforme os militares, a suspeita confessou que golpeou a vítima, mas alegou que o homem teria a ameaçado de agressão. Ela foi presa em flagrante e, segundo a Polícia Civil, após audiência de custódia, foi convertida em prisão preventiva. A mulher foi transferida para o Centro de Detenção Provisória (CDP), em Caiuá, SP.

