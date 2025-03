São Paulo amplia atendimento 24h em Delegacias da Mulher e inaugura novas salas online

O Governo de São Paulo inaugurou neste sábado (8), Dia Internacional da Mulher, sete novas Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) com atendimento 24 horas e dez salas virtuais para ampliar o suporte às vítimas de violência.

ANÚNCIO

As delegacias em São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Piracicaba e Araçatuba agora operam sem interrupção, incluindo finais de semana e feriados. Com isso, todas as regiões do estado passam a contar com pelo menos uma unidade funcionando 24h.

A delegada Adriana Liporoni, coordenadora das DDMs, destaca que a ampliação garante resposta imediata a casos que ocorrem fora do horário comercial. Hoje, São Paulo conta com 141 DDMs, todas com equipes treinadas para atendimento especializado. Em 2024, mais de 10,6 mil agressores foram presos e quase 99 mil inquéritos instaurados.

Além das delegacias físicas, dez novas salas de atendimento online serão inauguradas em cidades do interior, permitindo que mulheres façam denúncias e solicitem medidas protetivas por videoconferência. Com isso, o estado passa a ter 162 espaços voltados à assistência remota. Também é possível registrar boletins de ocorrência online, disponíveis 24h.

Leia mais: