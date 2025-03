Oficial de justiça é agredida por PM no Dia Internacional da Mulher; agente foi preso

Um policial militar de 49 anos foi preso em flagrante no último sábado (8), em Ibirité, na Grande Belo Horizonte, após agredir a oficial de justiça Maria Sueli Sobrinho, de 48 anos. A vítima, que atua na profissão há 19 anos, sofreu uma cabeçada no rosto e um soco ao tentar entregar uma intimação ao enteado do agressor. As informações são do g1.

O caso ocorreu no bairro Novo Horizonte. Segundo Sueli, ela se mudou da residência do intimado e encontrou um veículo com três ocupantes, entre eles um policial, que se apresentou como uma pessoa a ser notificada e pegou os documentos. Quando um oficial o corrigiu, alertando sobre possíveis implicações legais, ele reagiu com agressividade.

“Em um dia que você deveria receber parabéns e felicitações, você recebe uma agressão como essa. O dano psicológico é pior que o físico. E eu gosto de trabalhar, sabe? A gente vê relato de mulheres que se sentem envergonhadas, mesmo sem terem feito nada, agora eu entendo”, contou Maria Sueli ao g1.

De acordo com o boletim de ocorrência, o militar saiu do carro alterado e questionou a autoridade da vítima, que precisou apresentar sua identidade. Ao dizer que acionaria uma viatura, Sueli foi agredida com uma cabeçada no nariz e, em seguida, levou um soco na boca, caindo no chão. O agressor fugiu do local.

Os policiais retornaram à vítima ensanguentada e seguiram até a casa do suspeito, onde foram recebidos com hostilidade. O enteado, que seria intimado, segurava uma pá em atitude intimidatória. Duas mulheres presentes se recusaram a identificar o militar, que foi localizado momentos depois. Ainda exaltado, ele resistiu à prisão, agrediu um dos policiais e ameaçou os agentes.

Durante a abordagem, o suspeito debochou das acusações, afirmando que “não daria nada para ele, só lesão corporal”. Além disso, fez ameaças a um sargento e a um soldado, insinuando represálias.

Em nota, a Polícia Militar informou que o policial foi preso em flagrante e que todas as medidas cabíveis foram tomadas, incluindo a atuação da Corregedoria da corporação.