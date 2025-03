Idosa tem parada cardíaca após picada de marimbondo

Uma mulher de 82 anos teve uma parada cardíaca após a picada de um marimbondo na manhã desta sexta-feira, na cidade de Guaramirim, em Santa Catarina. Com informações do Metrópoles.

De acordo com o Hospital e Maternidade Santo Antônio, ela teve uma forte reação alérgica à picada do inseto e não resistiu, morrendo logo após dar entrada no pronto-socorro.

Segundo os familiares, a idosa foi atacada pela manhã e rapidamente os familiares a levaram para o hospital em função do rápido deterioramento de seu estado de saúde.

Segundo o hospital, a idosa já chegou à unidade com parada cardíaca e a equipe do pronto-socorro fez manobras de reanimação na mulher por cerca de 40 minutos, mas ela não respondeu e faleceu no local.

Assim como o veneno das abelhas, a picada dos marimbondos pode ser perigosa, principalmente para pessoas alérgicas e pode causar choque anafilático e morte por asfixia.

Na forma menos perigosa, causa dor intensa, vermelhidão, inchaço, urticária e coceira no local.

Especialistas recomendam que pessoas alérgicas consultem um médico especializado e tenham um plano de emergência para esses casos extremos.