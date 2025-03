Homem mata filhote de gato o arremessando em pavimento e defende ação: “Não matei gente”

Um homem foi detido em Solonópole, interior do Ceará, após arremessar um gato contra o pavimento com força, na última sexta-feira (7). De acordo com informações do g1, o animal não resistiu aos ferimentos.

ANÚNCIO

Preso por maus-tratos contra o animal, o suspeito foi gravado cometendo o crime. As imagens revelam o homem pegando o filhote pelo rabo e o lançando contra o pavimento com força. Durante a ação, testemunhas se manifestaram contra o suspeito para que não matasse o gato.

No registro, enquanto as pessoas protestam e o alertam sobre ser crime, o suspeito diz: “Não matei gente”, a fim de defender sua ação. O caso, ocorrido em um bairro de Cohab, revoltou moradores e repercutiu nas redes sociais.

Acionada, a 22ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar teve acesso aos registros e ao endereço do suspeito. Localizado pela polícia, ele confessou o crime e recebeu voz de prisão. De acordo com a Polícia Militar, o homem, encaminhado à Delegacia Regional de Quixadá, foi preso por suspeita de maus-tratos e segue à disposição da Justiça.

Leia mais: