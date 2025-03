Caso Vitória: saiba quem é o único suspeito preso até agora

O corpo da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrado no município de Cajamar, na Grande São Paulo, no dia 5 de março, após uma semana após seu desaparecimento.

A jovem voltava para casa do trabalho naquele dia e, segundo testemunhas, desceu sozinha no ponto de ônibus de Ponunduva, um bairro rural de Cajamar, antes de desaparecer. No trajeto para casa, ela chegou a enviar um áudio para uma amiga dizendo que estava sendo seguida e estava com medo de dois homens que a assediaram de dentro de um carro e outros dois que passaram a segui-la no coletivo.

De acordo com a polícia, pelo menos sete pessoas são investigadas como suspeitas e as principais linhas de investigação são vingança e ameaça. Os investigadores acreditam que quem matou Vitória mora no mesmo bairro que ela vivia.

Na quinta-feira, um ex-namorado dela compareceu à delegacia para prestar depoimento. Ele é um dos suspeitos, mas até o momento a polícia não tem nada que o ligue ao crime.

PRESO

O único preso até agora foi Maicol Antonio Sales dos Santos, que seria o dono do carro avistado na cena do crime. De acordo com a polícia, Maicol apresentou fortes contradições em seu depoimento e há relatos de testemunhas de movimentação suspeita na casa dele na noite em que a jovem desapareceu.

Os outros suspeitos investigados são um ‘ficante’ da adolescente, dois jovens que entraram no ônibus quando Vitória se dirigia para casa e os dois homens que estavam no carro e a assediaram quando ela saiu do trabalho.