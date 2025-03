Walking Tour “#APaulistaéTop” leva participantes a conhecer os pontos icônicos de uma das principais avenidas da cidade

O primeiro final de semana após o Carnaval é de descanso para alguns e folia para outros. Enquanto algumas pessoas buscam se divertir nos blocos de pós-carnaval, tem que busque por outras atividades e passeios culturais. Se este é o seu caso, o Walking Tour “#APaulistaéTop” é uma boa pedida para conhecer mais sobre a história de uma das principais avenidas de São Paulo.

Durante o passeio os visitantes são guiados por pontos icônicos da Avenida Paulista como a Casa das Rosas, a Japan House e o MASP. Ao longo de 2 horas e meia, os visitantes começam em uma caminhada que sai da Casa das Rosas e termina com uma vista panorâmica da avenida a partir do heliponto desativado do Top Center Shopping, que promove a ação cultura em parceira com o SP da Garoa.

Neste mês a atividade acontece nos dias 9 e 30 de março. Para participar é necessário se inscrever por meio do aplicativo do Top Center Shopping. A inscrição é gratuita e o passeio começa às 9h45 em frente à Casa das Rosas.

Vai de bike? Conheça o Bike Tour

Agora se você não é muito fã de caminhadas, mas gosta de pedalar, uma boa opção é acompanhar o Bike Tour, um passeio de bicicleta que une lazer e cultura ao ar livre ao passar por pontos históricos da região, como o Conjunto Nacional, o Sesc da Avenida Paulista e o Palacete Franco de Mello.

O ponto de saída do passeio é o Top Center Shopping e as saídas acontecem todos os domingos às 9h, 12 e 13h30. Para participar é necessário se inscrever no aplicativo do shopping e realizar a doação de 2kg de alimentos não perecíveis para a ONG NABEM.