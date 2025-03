Queda de temperatura: Frente fria e chuva devem alcançar SP e outras regiões nos próximos dias

Este fim de semana será marcado por sol forte e altas temperaturas no Sudeste, mas a partir de segunda-feira (10), uma frente fria avança pelo litoral de São Paulo e segue para o Rio de Janeiro, trazendo chuva e queda de temperatura. As previsões são do Climatempo.

A região enfrenta calor intenso e falta de chuva há semanas, com fevereiro registrando precipitação abaixo da média em quase todos os estados. Belo Horizonte, por exemplo, teve 57% menos chuva do que o esperado. Apenas o Espírito Santo recebeu um pouco mais de umidade devido à infiltração marítima.

No sábado (8) e domingo (9), poucas áreas, como a Serra da Mantiqueira e a Região Serrana do Rio, terão pancadas isoladas. No restante do Sudeste, a umidade do ar permanecerá baixa e as temperaturas seguirão elevadas.

Na segunda-feira, porém, a chegada da frente fria traz risco de temporais no litoral sul paulista, Vale do Ribeira e região Serrana do Rio. A chuva também pode atingir o Sul de Minas e a Zona da Mata mineira. Embora a frente não avançe até o Espírito Santo, ela romperá o bloqueio atmosférico, permitindo a chegada de novas frentes frias nos próximos dias.

