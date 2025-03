Mega-Sena acumulada paga hoje R$ 7 milhões

O concurso 2837 da Mega-Sena deve pagar no sorteio deste sábado ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Um prêmio estimado de R$ 7 milhões.

Quem pretende concorrer a essa bolada tem até 19h para fazer sua aposta nas casas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. A aposta simples da Mega custa R$ 5.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelos canais da Caixa no Facebook e no Youtube.

PRÊRMIO ACUMULADO

O último sorteio da loteria foi realizado na quinta-feira passada e ninguém levou o prêmio principal. Na faixa da quina, 40 apostas foram premiadas com R$ 43.932,93 e na quadra, 3.073 faturaram R$ 816,93.

Como apostar

Para participar do sorteio e levar essa bolada para casa, os apostadores têm até as 19h para fazerem suas apostas nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

A aposta mais simples da Lotofácil, na qual o apostador escolhe apenas 15 números no volante, custa R$ 3. Quem quiser aumentar a probabilidade de acerto pode marcar mais dezenas no volante, mas o preço da aposta começa a subir desproporcionalmente. O número máximo de dezenas permitido em cada jogo é 20, mas o preço da aposta, neste caso, sobe para R$ 46.512,00.