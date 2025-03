Mais de 8 mil bolsas gratuitas disponíveis para quem deseja se qualificar na área da beleza

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Instituto Embelleze oferecerá 8 mil bolsas gratuitas para cursos na área da beleza, no segmento de cabelos, unhas, maquiagem e embelezamento do olhar.

Os cursos serão realizados tanto em suas mais de 160 franquias espalhadas por todo o país, quanto na modalidade online. Mais do que ensinar técnicas essenciais para realçar a beleza, a iniciativa busca oferecer oportunidades de estudo e capacitação profissional, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de novas carreiras no setor.

Reafirmando seu compromisso social e sua missão de transformar vidas por meio do conhecimento na área da beleza, o Instituto Embelleze disponibiliza essa ação como uma oportunidade enriquecedora para milhares de mulheres.

Foto: Divulgação

“Nosso objetivo é proporcionar conhecimento e autonomia para que cada mulher se sinta mais segura e confiante. Essa ação reflete o DNA do Instituto Embelleze desde sua fundação”, afirma Aline Augusto, diretora de marketing e inovação da instituição.

Para garantir uma vaga, as interessadas devem se cadastrar no link mulheres.institutoembelleze.com a partir do dia 8 de março de 2025 e escolher a unidade e o curso que pretendem realizar.

As escolas serão responsáveis por formar as turmas, garantindo uma experiência enriquecedora para todas as participantes, que ainda receberão, ao final do curso, um certificado de conclusão personalizado.

Por meio dessa iniciativa, o Instituto Embelleze busca proporcionar conhecimento, capacitação profissional e novas oportunidades de renda, tornando o aprendizado gratuito e acessível a milhares de mulheres.

“O conhecimento e a prática são elementos essenciais para o fortalecimento pessoal, permitindo que cada participante desenvolva confiança e autonomia em sua jornada de transformação. Acreditamos que a educação é o caminho para mudar vidas. Quando adquirido, o conhecimento se torna um recurso valioso que acompanha a pessoa para sempre. Com essa oportunidade, oferecemos às mulheres uma chance real de reescrever seu futuro”, finaliza Aline.

Sobre o Instituto Embelleze

Há mais de duas décadas, o Instituto Embelleze tem sido um pilar fundamental na capacitação de profissionais da beleza no Brasil. Com 21 anos de existência e uma história marcada pela excelência no ensino, o Instituto já formou mais de 2,5 milhões de alunos, oferecendo a eles as ferramentas e conhecimentos necessários para transformar suas vidas e as de outros.

Presente em 160 unidades espalhadas por 21 estados brasileiros, o Instituto Embelleze oferece uma vasta gama de cursos que atendem às demandas do mercado de beleza. São mais de 25 opções de formação, incluindo cursos profissionalizantes, especializações, cursos express e workshops.

Entre os cursos mais procurados, estão os de cabelo e barbearia, manicure e pedicure e embelezamento do olhar (sobrancelhas e cílios). Ao longo dos anos, a instituição tem se consolidado como uma referência no mercado de beleza, tanto pela qualidade de seu ensino quanto pelo impacto social que promove.

Ao formar profissionais altamente qualificados e comprometidos, o Instituto Embelleze contribui para o desenvolvimento do setor e para a realização dos sonhos de milhares de pessoas.

