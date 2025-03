Mãe biológica perde guarda da filha após ajuda de casal ser interpretada como adoção ilegal

Uma mãe solo perdeu a guarda da filha de seis meses em Icapuí, no Ceará, após o Ministério Público alegar adoção ilegal. A criança foi retirada da casa materna em 11 de fevereiro e levada para um abrigo. As informações são do g1.

Maila Vasconcelos, mãe biológica, contou com o apoio da amiga Fabricia Braga e do marido dela, Leomar Costa, que ajudavam nos cuidados da bebê enquanto Maila trabalhava. Segundo o MP, a mãe teria entregado a criança ao casal de forma irregular, desrespeitando as normas legais de adoção. O órgão entrou com um pedido de destituição do poder familiar e de busca e apreensão da menina.

Fabricia e Leomar negam a adoção ilegal e afirmam que a mãe nunca deixou de exercer seu papel. A amiga da mãe se considera mãe afetiva da bebê e critica a decisão do MP, alegando que não tiveram direito de defesa antes da retirada da criança.

“Em nenhum momento, a mãe biológica deu a filha pra gente. Em nenhum momento, a gente teve direito de defesa. Simplesmente relataram o que acharam e decidiram o que fazer, que foi levar ela para o abrigo. A mãe biológica dela existe e quer ela de volta”, contou Fabricia.

Além da acusação de adoção irregular, o MP também identificou que a criança foi registrada como filha biológica de Leomar, o que configura crime segundo o Código Penal. O casal admite ter realizado o registro, mas afirma não saber que a prática era ilegal.

Atualmente, a bebê está sob acolhimento institucional, e o MP solicitou sua inclusão no Sistema Nacional de Adoção (SNA) para ser encaminhada a uma nova família. A mãe biológica, com o apoio de um advogado, busca reverter a decisão e recuperar a guarda da filha.